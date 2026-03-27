Un uomo di 39 anni è stato aggredito con un bastone durante una rapina in piazza San Rocco a Como. Un altro uomo di 30 anni, di origini somale, è stato denunciato per tentata rapina dopo aver aggredito e derubato un conoscente nella stessa zona. L'aggressione ha causato timori tra i passanti presenti al momento.

Una denuncia per tentata rapina, questoil bilancio dell’intervento della Polizia di Stato di Como, dove un cittadino somalo di 30 anni è stato identificato e deferito in stato di libertà dopo aver aggredito e cercato di derubare un conoscente in piazza San Rocco. L’uomo, già noto alle forze dell’ordine, avrebbe agito per sottrarre una carta bancomat alla vittima. Aggressione a Como Precedenti episodi e indagini della Polizia L’identificazione e la denuncia Le condizioni della vittima Aggressione a Como Stando alle informazioni pubblicate sul sito della Polizia di Stato, l’episodio si è verificato nel primo pomeriggio di ieri, quando un uomo di 39 anni originario del Burundi si è presentato in Questura con il volto insanguinato. 🔗 Leggi su Virgilio.it

© Virgilio.it - Paura per un 39enne in piazza San Rocco a Como, aggredito con un bastone durante una rapina: l'intervento

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