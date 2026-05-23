Un uomo di 60 anni e la sua famiglia sono stati coinvolti in una rapina avvenuta martedì mattina nella loro villa a Nyon. La polizia locale ha confermato l’incidente, senza fornire dettagli sulle modalità o sui sospetti. Non sono stati riferiti feriti o danni significativi. La vittima è un ex pilota di Formula 1, noto per aver vinto quattro titoli mondiali. Le autorità stanno indagando sull’accaduto.

AGI - Paura per Alain Prost e la sua famiglia. Secondo quanto riportato dalla stampa svizzera, il quattro volte campione del mondo di Formula 1 è stato vittima martedì mattina di una violenta rapina nella sua villa di Nyon. Un gruppo di uomini incappucciati avrebbe fatto irruzione nell'abitazione sorprendendo l'ex pilota francese e i suoi familiari. Durante l'assalto, Prost sarebbe stato colpito alla testa riportando lievi ferite. La cassaforte sotto minaccia. Uno dei figli dell'ex ferrarista sarebbe stato costretto sotto minaccia ad aprire la cassaforte di famiglia ai malviventi, che si sarebbero poi impossessati del bottino prima di fuggire. 🔗 Leggi su Agi.it

© Agi.it - Paura per Alain Prost, rapina nella villa di Nyon

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