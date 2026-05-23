Paura per Alain Prost l’ex campione di F1 rapinato e aggredito nella villa di Nyon

L’ex campione di Formula 1 è stato aggredito e derubato nella sua villa a Nyon, in Svizzera.

(Adnkronos) – Il quattro volte campione del mondo di Formula 1 Alain Prost è stato aggredito e rapinato nella sua villa a Nyon, in Svizzera. Erano circa le 8:30 di martedì 19 maggio, scrive oggi il quotidiano elvetico 'Blick', quando un gruppo di persone mascherate ha fatto irruzione con violenza nell'abitazione dell'ex pilota della scuderia. L'articolo proviene da. Potrebbe interessarti:. Russia, Putin: “Nel mondo più amici che nemici”. Medvedev: “Guerra nucleare mai così vicina”. Stupro su campionessa scherma a Chianciano, pm: “Indagini partite subito”. 🔗 Leggi su Webmagazine24.it

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