L’ex campione del mondo di Formula 1 è stato rapinato e ferito nella sua casa a Nyon, in Svizzera, martedì scorso. La notizia è stata resa pubblica solo oggi.

Giorno di paura, ed è dire anche poco, per Alain Prost. Il Professore è stato rapinato nella sua villa di Nyon, in Svizzera, nello scorso martedì; la notizia è stata diffusa soltanto oggi. Il quattro volte Campione del Mondo, come riferito dal noto quotidiano svizzero Blick, ha subito un trauma cranico con ferite lievi, dovendo ricorrere però (anche per lo shock psicologico) alle cure ospedaliere. Successivamente, una volta dimesso, Prost ha lasciato Nyon ed è ritornato a Dubai, dove abitualmente vive. Uno dei figli del pilota francese è stato costretto ad aprire la cassaforte che conteneva, presumibilmente, la refurtiva. Ed è questo che fa ritenere possibile un quantitativo ingente trafugato dai malviventi. 🔗 Leggi su Oasport.it

© Oasport.it - Alain Prost rapinato e ferito nella sua casa in Svizzera. Tanta paura per l’ex Campione del Mondo

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