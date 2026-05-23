Paura a Villa Raspa incendio distrugge un appartamento | intossicato un uomo FOTO
Un incendio ha devastato un appartamento a Villa Raspa di Spoltore nella serata del 22 maggio. Un uomo è stato intossicato e soccorso sul posto. Le fiamme hanno distrutto l’immobile in via del Circuito 416, al confine con Pescara. Sul luogo sono intervenuti i vigili del fuoco. Non si segnalano altri feriti. La causa dell’incendio è ancora in fase di accertamento.
Momenti di panico e di paura nella serata del 22 maggio a Villa Raspa di Spoltore, in via del Circuito 416 al confine con Pescara. Un incendio, infatti, ha interessato un appartamento di una palazzina al primo piano. In base ad una prima ricostruzione e alle testimonianze della coppia che viveva. 🔗 Leggi su Ilpescara.it
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