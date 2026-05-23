Paura a Villa Raspa incendio distrugge un appartamento | intossicato un uomo FOTO

Notizia in breve

Un incendio ha devastato un appartamento a Villa Raspa di Spoltore nella serata del 22 maggio. Un uomo è stato intossicato e soccorso sul posto. Le fiamme hanno distrutto l’immobile in via del Circuito 416, al confine con Pescara. Sul luogo sono intervenuti i vigili del fuoco. Non si segnalano altri feriti. La causa dell’incendio è ancora in fase di accertamento.