Distrugge casa e colpisce la porta del vicino con un martello | paura in un appartamento del Piano

Un episodio di violenza si è verificato in un appartamento del Piano, dove un individuo ha danneggiato parte dell’arredamento e ha colpito la porta del vicino con un martello. La scena ha suscitato paura tra gli abitanti della zona, mentre le forze dell’ordine sono intervenute per gestire la situazione. Al momento, non sono stati resi noti dettagli sulle cause dell’episodio o sulle eventuali conseguenze legali.

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