Lo scorso anno, una disputa tra Paul McCartney e un vicino si è concentrata su un albero nel giardino della sua residenza londinese. Dopo segnalazioni di un residente considerato diffidente, l’ex Beatle ha deciso di piantare un nuovo albero nel suo giardino. La controversia sembra essere stata risolta, anche se non sono stati forniti dettagli aggiuntivi sulle modalità. Recentemente, McCartney ha completato l’atto, piantando l’albero nel suo giardino.

Piccoli problemi tra Paul McCartney ed il vicinato, con protagonista un albero del giardino della sua storica residenza londinese, che sono stati risolti a seguito di una controversia nata lo scorso anno e che sembra sia giunta a conclusione. Il bassista ha acquistato la proprietà a tre piani che si trova in un’area protetta, per 40.000 sterline nel 1965, trasferendovisi l’anno successivo. A pochi passi dagli Abbey Road Studios, la residenza del Macca sembra sia stata utilizzata dai Beatles per le loro riunioni. Al musicista è stato chiesto di piantare un nuovo albero nel suo giardino londinese, a seguito di una segnalazione di un vicino “sospettoso”, secondo quanto si apprende da l The Mirror. 🔗 Leggi su Metropolitanmagazine.it

© Metropolitanmagazine.it - Paul McCartney ha piantato nel suo giardino un nuovo albero, dopo la segnalazione di un vicino “diffidente”

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