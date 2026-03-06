Giardino dei donatori | inaugurata una panchina rossa e piantato un nuovo albero

Venerdì 6 alle 11, nel Giardino dei donatori dell’ospedale di Cona, si è tenuta una cerimonia che ha visto la posa di una panchina rossa e la piantumazione di un nuovo albero. Entrambi gli oggetti sono stati donati da Conad in occasione della giornata internazionale della donna. L’evento ha coinvolto rappresentanti dell’ospedale e del supermercato.

Al progetto si affianca anche il percorso sensoriale dedicato al centro di Riabilitazione San Giorgio, in un contesto che unisce cura, riabilitazione e accoglienza grazie al contributo di numerosi donatori ferraresi. È stata inoltre eseguita una performance musicale e lettura di poesie originali del gruppo artistico ‘The new poets – The new arts’ degli Istituti superiori Copernico – Carpeggiani e Carducci. “Inoltre - aggiunge -, come aziende sanitarie, portiamo avanti nelle scuole, attraverso i programmi di promozione della salute, la tematica dell'educazione all'affettività e il rispetto di genere. Siamo convinti che il coinvolgimento dei ragazzi sia la chiave per un cambiamento culturale profondo". 🔗 Leggi su Ferraratoday.it

