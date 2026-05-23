L’Unione Europea mantiene aperta la possibilità di intervenire sui margini di spesa, modificando la regola della spesa netta prevista nelle sue norme di bilancio. Sono valutate opzioni di finanziamento tramite i fondi di coesione e le risorse del Piano nazionale di ripresa e resilienza (Pnrr). Queste misure potrebbero permettere un maggiore investimento nel settore energetico, senza vincoli stringenti sui limiti di spesa. Nessuna decisione definitiva è stata ancora presa in merito.

Margini sulla regola della spesa netta, il nuovo parametro delle regole di bilancio comunitarie, e possibilità di intervenire con i fondi di coesione e con le risorse del Pnrr. Sono alcune delle ipotesi allo studio dei governi europei per tutelare famiglie e imprese dagli effetti economici del conflitto in Iran. Le cancellerie europee sono invece al momento più fredde sulla richiesta italiana di estendere le deroghe al Patto di Stabilità e Crescita oggi previste per la difesa anche all'energia. Una misura che non necessariamente vorrà dire più debito, ha chiarito ieri la presidente del Consiglio, Giorgia Meloni, che domenica scorsa ha scritto alla presidenze della Commissione europa, Ursula von der Leyen. 🔗 Leggi su Ilmessaggero.it

© Ilmessaggero.it - Patto, margini per l?energia: l?Europa non chiude la porta. Possibili fondi da Pnrr e Coesione

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