In un periodo caratterizzato da continui cambiamenti e incertezza, le questioni energetiche e industriali ricevono attenzione attraverso il ricorso a fondi europei, come il Pnrr e i fondi di coesione. Le proposte di partiti politici si concentrano sull’utilizzo di queste risorse per sostenere imprese e migliorare l’efficienza energetica, mentre i governi monitorano attentamente la situazione internazionale, tra tensioni e segnali di stabilità.

"Di certo siamo in un momento di variabilità giornaliera, si oscilla tra prospettive di pace e bombardamenti, quindi si naviga a vista, ma bisogna comunque preparare diversi scenari, prestando grande attenzione al tema sociale. Il governo insieme al ministro dell'Economia valuterà come muoversi. Per quanto ci riguarda, riteniamo che la sospensione del patto di stabilità - in necessità - resti una possibilità, ma abbia anche diverse criticità perché comporterebbe delle asimmetrie nella competitività interna della stessa Ue con chi, come ad esempio la Germania, ha spazi fiscali maggiori dell'Italia e ha già investito sul costo dell'energia con fondi pubblici.🔗 Leggi su Iltempo.it

© Iltempo.it - Forza Italia, leva su Pnrr e fondi di coesione per energia e imprese

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