Pastore prevede | Ecco come finirà la corsa Champions Juve giù di morale e abbattuta – VIDEO

Un esperto ha previsto la fine della corsa Champions, affermando che la Juventus sarà in calo di morale e abbattuta. La previsione si basa sulle attuali performance della squadra, che secondo il commentatore si tradurranno in un calo di risultati nelle ultime partite. Non sono stati forniti dettagli sulle modalità di questa eventuale discesa o sulle tappe finali del campionato. La previsione si concentra sull’umore della squadra e sulla sua posizione in classifica.

di Alberto Petrosilli Pastore prevede: «Ecco come finirà la corsa Champions. Juve giù di morale e abbattuta». Le dichiarazioni del noto giornalista. Giuseppe Pastore, noto giornalista di Cronache di Spogliatoio, ha parlato in esclusiva ai microfoni di MilanNews24, anche di Juventus. Ultimissime Juve LIVE: le principali notizie di giornata A 90 minuti dalla fine del campionato, anche in virtù degli impegni delle squadre coinvolte, chi pensi sia favorito per la Champions? La Juve rischia tantissimo. « Sì, ci siamo concentrati sul Milan ma c’è una crisi silenziosa che è esplosa dopo gli ultimi risultati, ovvero quella della Juve. Siamo tutti schiavi del risultato. 🔗 Leggi su Juventusnews24.com

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