Atalanta Juve dalla menzione speciale per Di Gregorio alla corsa Champions League | l’analisi di Andrea Bargione – VIDEO

Durante la trasmissione ‘Ma che partita hai visto’, Andrea Bargione ha analizzato la partita tra Atalanta e Juventus, concentrandosi sulla prestazione dei bianconeri. Ha menzionato una menzione speciale per il portiere Di Gregorio e ha fatto riferimento anche alla corsa alla qualificazione in Champions League. La discussione ha toccato aspetti tecnici e singoli giocatori, offrendo un approfondimento sulla partita appena disputata.

di Andrea Bargione Atalanta Juve, Andrea Bargione durante ‘Ma che partita hai visto’ ha analizzato la prestazione dei bianconeri soffermandosi anche sui singoli. Nel consueto appuntamento con Ma che partita hai visto, in onda sul canale Youtube di , Andrea Bargione ha analizzato la prestazione dei bianconeri contro l’Atalanta. Questo il suo pensiero: VITTORIA – « Scontato dire che ho visto una Juve da “cortissimo muso” questa sera. Partita di sofferenza soprattutto nel primo tempo, però dalla sofferenza la Juventus ha costruito e credo che sia il primo mattone per poi crescere un domani, con Spalletti tu stai mettendo le fondamenta di quella che può essere una squadra che può tornare a vincere domani.🔗 Leggi su Juventusnews24.com © Juventusnews24.com - Atalanta Juve, dalla menzione speciale per Di Gregorio alla corsa Champions League: l’analisi di Andrea Bargione – VIDEO Juve Como 0?2, blackout dei bianconeri allo Stadium: crollo bianconero e arriva il Galatasaray. L’analisi di Andrea Bargione – VIDEOJuve Como 0-2, blackout dei bianconeri allo Stadium: crollo bianconero e arriva il Galatasaray. Leggi anche: Arnautovic e la dedica a Mihajlovic, il Como formato Europa e l’emozionante Juve in Champions. Le contro pagelle di Calcionews24 di Andrea Bargione – VIDEO