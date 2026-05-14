Le ultime due giornate di campionato sono decisive per la lotta alle posizioni di vertice. Il Napoli guida la classifica, mentre la Roma rappresenta una minaccia imprevedibile. Nel frattempo, il Como continua a lottare con determinazione. Nel calcio internazionale, la Champions League si decide in appena 180 minuti, con il Milan che attraversa un momento difficile e la Juventus che punta sulla concretezza per avanzare.

Saranno i 180’ più importanti di un campionato minore eppure avvincente. Due giornate per assegnare tutti i posti nelle coppe, Inter esclusa. Con squadre che corrono (Roma, Juve) e altre in caduta libera (Milan), meno motivate (Napoli) o mai arrese (Como). In un calcio nel quale partecipare e guadagnare è più importante che vincere, si capisce come il confine tra euforia e depressione sia impercettibile. Per qualcuno lo stress è più alto, vedi Juve e Milan, storicamente grandi da Champions ma a rischio Europa League o addirittura Conference. Premesso che anche il Chelsea due anni fa è sceso nella piccola coppa, l’ha vinta e da lì è decollato verso il Mondiale per club, la differenza è che gli inglesi hanno disponibilità proibite per i nostri club (che poi la gestione si riveli un disastro è un’altra storia).🔗 Leggi su Gazzetta.it

© Gazzetta.it - La Champions in soli 180’: Milan, morale a terra e gioco pure. Juve avanti se resta cinica

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