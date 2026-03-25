Racconti per riscoprire la tradizione

L’Associazione “Val d’Orcia Viva” ha avviato un progetto intitolato “Racconti in Val d’Orcia” con l’obiettivo di raccogliere storie e memorie legate alla tradizione locale. L’organizzazione, costituita recentemente e composta principalmente da giovani, mira a trasformare le esperienze personali in patrimonio condiviso. L’iniziativa prevede incontri e registrazioni di testimonianze per preservare il patrimonio immateriale della zona.

Prosegue l’itinerario che l’Associazione “Val d’Orcia Viva”, costituitasi di recente con una base in larga parte giovanile, propone per far si che “le memorie private diventino memoria collettiva”, attraverso un percorso di “Racconti in Val d’Orcia”. Sabato 28 alle 15, al centro parrocchiale di San Quirico d’Orcia (via Dante Alighieri, 22 A). "Gli incontri di narrazione – spiegano i promotori – intendono creare uno spazio di ascolto e confronto nel quale sviluppare, insieme alla comunità locale, un percorso di recupero delle conoscenze tradizionali presenti nella valle". Nel lungo termine è in cantiere un progetto collettivo più ampio per divulgare i “saperi” tradizionali del territorio, anche attraverso laboratori, gite, lezioni nelle scuole e apprendistati. 🔗 Leggi su Lanazione.it © Lanazione.it - Racconti per riscoprire la tradizione Articoli correlati Musica dal vivo, arte e racconti per una serata tutta pensata a riscoprire le origini del jazzUn viaggio tra musica, racconto e arti visive per riscoprire le origini del jazz e il suo legame con la storia e la società. Il carnevale che fu con la sfilata dei carri sul Facsal. Il sindaco degli Anni 80: «Una tradizione da riscoprire»Avevo tre anni quando mia madre mi vestì da Tenerone, il pupazzo rosa con le orecchie lunghe interpretato da Gianfranco D’Angelo a “Drive In”. Un salto nel Folklore marchigiano Altri aggiornamenti su Racconti per riscoprire la tradizione Temi più discussi: Racconti per riscoprire la tradizione; Musica dal vivo, arte e racconti per una serata tutta pensata a riscoprire le origini del jazz; Pistoia: concorso letterario per riscoprire la memoria e l’identità della città; Cultura, al Chiossone la mostra Museo delle favole giapponesi. Racconti per riscoprire la tradizioneProsegue l’itinerario che l’Associazione Val d’Orcia Viva, costituitasi di recente con una base in larga parte giovanile, propone per ... lanazione.it Mamme, papà e bambini al nido per la Notte dei RaccontiUn pomeriggio speciale per i bambini e le famiglie dell’asilo nido Santina Bianchi di Tradate in occasione della Notte dei Racconti. La Notte dei Racconti al nido Santina Bianchi La Notte dei Raccont ... primasaronno.it I racconti dei ragazzi sul loro No al referendum x.com 20 appuntamenti gratuiti tra racconti, show cooking e performance musicali alla scoperta della storia e della cultura di Napoli attraverso pietanze tipiche e internazionali. - facebook.com facebook