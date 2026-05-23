Passatore 2026 Giani dà il via | Corsa leggendaria che unisce Firenze e Faenza VIDEO

La 51ª edizione della 100 km del Passatore è partita alle 15 da Firenze. La corsa attraversa il tratto tra Firenze e Faenza, con i record del percorso stabiliti rispettivamente nel 2011 e nel 2019, con tempi di 6:25’46” e 7:31’03”.

Partita alle 15 da Firenze la 51ª edizione della 100 km del Passatore. Punti di riferimento per tutto il gruppo top level sono rimasti i due record del percorso: 6:25’46” di Giorgio Calcaterra nel 2011 e 7:31’03” di Nikolina Sustic nel 2019.La notizia è stata che entrambi i primatisti si sono. 🔗 Leggi su Firenzetoday.it

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Presentazione 100 km del Passatore. Eugenio Giani: Molto più di una corsa, è storia e cultura

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