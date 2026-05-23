Passatore 2026 Giani dà il via | Corsa leggendaria che unisce Firenze e Faenza VIDEO

Da firenzetoday.it 23 mag 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
Notizia in breve

La 51ª edizione della 100 km del Passatore è partita alle 15 da Firenze. La corsa attraversa il tratto tra Firenze e Faenza, con i record del percorso stabiliti rispettivamente nel 2011 e nel 2019, con tempi di 6:25’46” e 7:31’03”.

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Partita alle 15 da Firenze la 51ª edizione della 100 km del Passatore. Punti di riferimento per tutto il gruppo top level sono rimasti i due record del percorso: 6:25’46” di Giorgio Calcaterra nel 2011 e 7:31’03” di Nikolina Sustic nel 2019.La notizia è stata che entrambi i primatisti si sono. 🔗 Leggi su Firenzetoday.it

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