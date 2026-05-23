Una festa con Mick Jagger è stata interrotta sull’isola di Stromboli, provocando reazioni tra i residenti. L’evento, organizzato senza autorizzazioni, si è concluso bruscamente dopo l’intervento delle forze dell’ordine. Secondo gli abitanti, la decisione di interrompere la festa deriva da un’ordinanza emanata dall’amministrazione di Lipari. Questo episodio ha alimentato le richieste di autonomia per Stromboli, che ora chiedono un controllo più diretto sulle proprie questioni amministrative.

Per gli abitanti di Stromboli c’è un motivo in più per chiedere l’autonomia da Lipari. Lo ha fornito lo stop alla festa con Mick Jagger. I cittadini, infatti, che amministrativamente dipendono dall’isola vicina, sono adesso in subbuglio dopo che la festa col frontman dei Rolling Stones è stata “ spenta ” a causa della restrittiva ordinanza del sindaco di Lipari, Riccardo Gullo, che vieta musica in locali pubblici nei giorni feriali. “Stendiamo un velo pietoso sull’incapacità di gestione dell’Amministrazione di Lipari”, hanno scritto in una lettera aperta firmata da Pro Loco Amo Stromboli, operatori turistici e abitanti dell’isola. Succede tutto dopo la notizia della festa con Jagger bloccata dai carabinieri, rimbalzata su tutti i media nazionali. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it

© Ilfattoquotidiano.it - Party con Mick Jagger interrotto a Stromboli, gli abitanti in rivolta: “Colpa di un’ordinanza di Lipari, ora autonomia amministrativa”

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I carabinieri bloccano la festa con Mick Jagger a Stromboli: «Musica vietata il mercoledì»

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