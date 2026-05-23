Partono i lavori su Ponte al Pino Funaro | Saranno tre e mezzo difficili

Partono i lavori sul ponte al Pino, con un cronoprogramma di circa tre mesi e mezzo. Durante il cantiere saranno installata una segnaletica dedicata e sarà monitorata costantemente la durata dei semafori. La smart city control room seguirà le operazioni, garantendo il coordinamento delle attività. La chiusura temporanea interessa principalmente il traffico veicolare e pedonale nella zona. La conclusione è prevista entro la fine di luglio.

Firenze, 23 maggio 2026 – Una segnaletica dedicata, il monitoraggio delle tempistiche dei semafori, l'attenzione della smart city control room. Ponte al Pino, ci siamo: nelle prossime ore partiranno i lavori “intensi”, che finiranno il 14 settembre. E, come ha dichiarato la sindaca Sara Funaro, “saranno tre mesi e mezzo difficili, questo lo sappiamo, ma con l'obiettivo poi di avere un ponte più sicuro”. Funaro si è rivolta ai cittadini: “L'appello che facciamo ai cittadini è di" consultare "tutti i siti istituzionali, per guardare quali sono le viabilità da percorrere”. “Con Ferrovie – ha aggiunto Funaro - siamo in stretto contatto continuo, per il monitoraggio e l'andamento dei lavori perché siano rispettati i tempi. 🔗 Leggi su Lanazione.it

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