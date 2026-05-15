Nella regione si è tenuto un nuovo incontro tra le autorità e i rappresentanti delle ferrovie per discutere dei lavori lungo la linea aretina. Al centro dell’attenzione ci sono stati i treni sulla tratta e i bonus destinati ai pendolari. Si tratta del terzo incontro convocato nel quadro di un tavolo istituzionale di confronto. La riunione ha coinvolto diverse rappresentanze per affrontare le questioni relative ai servizi ferroviari e alle agevolazioni per chi utilizza quotidianamente il treno.

FIRENZE – I disagi per i lavori a Ponte al Pino che avranno delle inevitabili ripercussioni sui collegamenti ferroviari e l’aggiornamento del sistema delle penali e dei bonus previsti dal contratto di servizio tra Regione Toscana e Trenitalia. Sono questi i temi affrontati nel terzo incontro del tavolo istituzionale di confronto sulla linea ferroviaria aretina, convocato dall’assessore regionale ai trasporti Filippo Boni per confrontarsi sulle caratteristiche e le criticità dell’infrastruttura e del servizio ferroviario insieme agli amministratori locali, ai consiglieri regionali di zona, a RFI, Trenitalia e rappresentanti delle realtà organizzate dei pendolari che utilizzano la linea. 🔗 Leggi su Firenzepost.it

© Firenzepost.it - Ponte al Pino, lavori: vertice in Regione su treni linea aretina e su bonus pendolari

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