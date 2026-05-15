Linea ferroviaria aretina alto livello di attenzione su lavori per sostituzione Ponte al Pino

Il 15 maggio 2026 è stato segnalato un alto livello di attenzione riguardo ai lavori di sostituzione del Ponte al Pino sulla linea ferroviaria aretina. Le operazioni sono state avviate per garantire la sicurezza e l’efficienza del tratto ferroviario. Non sono state comunicate date precise di completamento o dettagli tecnici specifici relativi ai lavori in corso. La manutenzione riguarda esclusivamente questa struttura, senza altre modifiche al tratto ferroviario.

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Arezzo, 15 maggio 2026 – Linea ferroviaria aretina, alto livello attenzione su lavori per sostituzione Ponte al Pino. I disagi che attendono i pendolari della linea aretina in occasione dei prossimi lavori a Ponte al Pino a Firenze e la prospettiva di un aggiornamento del sistema delle penali e dei bonus previsti dal contratto di servizio tra Regione Toscana e Trenitalia, questi sono stati i temi al centro del terzo incontro del tavolo istituzionale di confronto sulla linea ferroviaria aretina, convocato dall’assessore regionale ai trasporti Filippo Boni per confrontarsi sulle caratteristiche e le criticità dell’infrastruttura e del servizio ferroviario insieme agli amministratori locali, ai consiglieri regionali di zona, a RFI, Trenitalia e rappresentanti delle realtà organizzate dei pendolari che utilizzano la linea. 🔗 Leggi su Lanazione.it © Lanazione.it - Linea ferroviaria aretina, alto livello di attenzione su lavori per sostituzione Ponte al Pino ? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video Sullo stesso argomento I Passi ostaggio della linea ferroviaria: "No alla nuova strada, ridurre i tempi di chiusura del passaggio a livello"La soluzione proposta da La città ecologica per risolvere le criticità di viabilità nel quartiere. Terza fase dei lavori, Ponte al Pino chiude per oltre 110 giorniSta per iniziare la terza fase dei lavori sul Ponte al Pino, quella più impattante, che comporterà la chiusura totale dell'infrastruttura al traffico... Linea ferroviaria aretina, alto livello di attenzione su lavori per sostituzione Ponte al PinoArezzo, 15 maggio 2026 – Linea ferroviaria aretina, alto livello attenzione su lavori per sostituzione Ponte al Pino. I disagi che attendono i pendolari della linea aretina in occasione dei prossimi l ... lanazione.it Linea ferroviaria aretina, Boni: Massimo impegno per accertare le cause dei disserviziArezzo, 24 febbraio 2026 – Dopo i guasti verificatisi nelle giornate di ieri e di questa mattina lungo la linea ferroviaria aretina, i tecnici di Regione Toscana sono in costante contatto con ... lanazione.it