Partite IVA | tasse slittano al 20 luglio ma occhio alla maggiorazione

Notizia in breve

Le scadenze per le Partite IVA sono state posticipate al 20 luglio, ma è importante fare attenzione alla maggiorazione applicata in caso di ritardo. La proroga riguarda i contribuenti che possono usufruirne, anche se non sono stati specificati i criteri. Inoltre, il ritardo nel rilascio del software Isa potrebbe influenzare il calcolo delle tasse, creando potenziali problemi di conformità e di adempimento.