Partite IVA | tasse slittano al 20 luglio ma occhio alla maggiorazione
Le scadenze per le Partite IVA sono state posticipate al 20 luglio, ma è importante fare attenzione alla maggiorazione applicata in caso di ritardo. La proroga riguarda i contribuenti che possono usufruirne, anche se non sono stati specificati i criteri. Inoltre, il ritardo nel rilascio del software Isa potrebbe influenzare il calcolo delle tasse, creando potenziali problemi di conformità e di adempimento.
? Domande chiave Chi sono i contribuenti che possono beneficiare della nuova proroga?. Come influisce il ritardo del software Isa sul calcolo delle tasse?. Quanto costa in termini di maggiorazione chi paga ad agosto?. Perché il rinvio delle scadenze potrebbe peggiorare la liquidità aziendale?.? In Breve Proroga per soggetti Isa, forfettari e regime di vantaggio con ricavi sotto 5,16 milioni.. Ritardo causato dal rilascio dell'applicativo Il tuo Isa 2026 Cpb a metà maggio.. Maggiorazione sale dallo 0,40% allo 0,80% per i versamenti effettuati entro il 20 agosto.. Nuova gestione rateizzazione con una rata in meno a luglio per chi slitta.. Il... 🔗 Leggi su Ameve.eu
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