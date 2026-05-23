Parte il Piano Asfalto | la mappa dei lavori da via Centova al Curi a Ponte della Pietra e cambia la mobilità

Notizia in breve

Sono iniziati i lavori del Piano Asfalto, che interesseranno via Centova, il Curi e Ponte della Pietra, con interventi notturni per la posa del nuovo asfalto. La mobilità subirà modifiche temporanee, con deviazioni e chiusure parziali delle strade coinvolte. Le operazioni sono concentrate principalmente nelle ore notturne per limitare i disagi durante il giorno. I lavori mirano a migliorare le condizioni delle arterie e la sicurezza stradale, con interventi che si protrarranno nelle prossime settimane.