Parte il Piano Asfalto | la mappa dei lavori da via Centova al Curi a Ponte della Pietra e cambia la mobilità

Da perugiatoday.it 23 mag 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
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Sono iniziati i lavori del Piano Asfalto, che interesseranno via Centova, il Curi e Ponte della Pietra, con interventi notturni per la posa del nuovo asfalto. La mobilità subirà modifiche temporanee, con deviazioni e chiusure parziali delle strade coinvolte. Le operazioni sono concentrate principalmente nelle ore notturne per limitare i disagi durante il giorno. I lavori mirano a migliorare le condizioni delle arterie e la sicurezza stradale, con interventi che si protrarranno nelle prossime settimane.

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PParte il Piano Strade per rendere più sicure e meno degradate le arterie con nuovo asfalto. Queste migliorie, però, hanno delle conseguenze: le modifiche alla viabilità per consentire i lavori che nella maggior parte dei casi si svolgeranno di notte.Viale Centova e lavoriIl primo provvedimento. 🔗 Leggi su Perugiatoday.it

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