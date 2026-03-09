Parte il piano strade sicure a Perugia | lavori a Castel del Piano Ponte Felcino Montegrillo e Ponte d' oddi

Sono iniziati i lavori di riqualificazione stradale in diverse zone di Perugia, tra cui Castel del Piano, Ponte Felcino, Montegrillo e Ponte d'oddi. L’annuncio è arrivato dall’assessore ai lavori pubblici, che ha confermato l’avvio dei lavori su via dell’Armonia a Castel del Piano, secondo il calendario stabilito dall’Amministrazione comunale. Le opere sono parte del piano strade sicure.

Lo ha annunciato l'assessore ai lavori pubblici Francesco Zuccherini parlando di via dell'Armonia. Il punto sugli altri interventi cittadini "Hanno preso il via i lavori di riqualificazione stradale di via dell'Armonia a Castel del Piano, come da programmazione adottata da tempo dall'Amministrazione comunale": lo ha annunciato l'assessore ai lavori pubblici Francesco Zuccherini. L'intervento verrà effettuato nelle ore notturne, così da non determinare interruzioni nel transito e disagi per l'utenza durante gli orari diurni. Oltre che a Castel del Piano, stanno proseguendo gli importanti lavori di riasfaltatura a Ponte d'Oddi, che poi proseguiranno, come già comunicato, a Montegrillo.