Asfalto a Verbania via al piano da 710 mila euro | l' elenco delle strade e il calendario dei lavori

A Verbania partiranno il 20 aprile i lavori del secondo lotto del piano asfalti, con un investimento totale di 710 mila euro. La procedura coinvolge diverse strade della città e prevede interventi di riparazione e miglioramento della superficie stradale. L’amministrazione comunale ha reso noto l’elenco delle vie interessate e il calendario dei lavori, che si svolgeranno nelle prossime settimane.