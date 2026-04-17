Asfalto a Verbania via al piano da 710 mila euro | l' elenco delle strade e il calendario dei lavori
A Verbania partiranno il 20 aprile i lavori del secondo lotto del piano asfalti, con un investimento totale di 710 mila euro. La procedura coinvolge diverse strade della città e prevede interventi di riparazione e miglioramento della superficie stradale. L’amministrazione comunale ha reso noto l’elenco delle vie interessate e il calendario dei lavori, che si svolgeranno nelle prossime settimane.
Il 20 aprile inizieranno i lavori del secondo lotto del piano asfalti a Verbania, per un investimento complessivo di 710 mila euro. Gli interventi, che seguono un primo stanziamento di 650 mila euro effettuato nei mesi scorsi, dovrebbero concludersi entro la metà di maggio. Il cronoprogramma è.🔗 Leggi su Novaratoday.it
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