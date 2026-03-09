Scuola 50 milioni per la formazione del personale ATA | firmato il decreto del ministro Valditara

Il ministro dell’Istruzione e del Merito ha firmato un decreto che prevede lo stanziamento di 50,3 milioni di euro destinati alla formazione in servizio del personale ATA nelle scuole. La cifra si aggiunge alle risorse già allocate e mira a potenziare le competenze di amministrativi, tecnici e ausiliari. L’obiettivo è migliorare l’efficienza delle strutture scolastiche attraverso investimenti specifici.

Il ministro dell’Istruzione e del Merito Giuseppe Valditara ha firmato un decreto che stanzia 50,3 milioni di euro per la formazione in servizio del personale amministrativo, tecnico e ausiliario (ATA) delle scuole. L’annuncio è stato diffuso dal Ministero dell’Istruzione e del Merito, che presenta l’intervento come un primo finanziamento strutturato destinato in modo specifico a questa categoria di lavoratori della scuola. L'articolo. 🔗 Leggi su Orizzontescuola.it

