A Parma, due insegnanti sono stati aggrediti da un gruppo di ragazzi più giovani, come si vede in un video che mostra alcuni di loro circondare e avvicinare i docenti. L'accaduto ha portato il sindacato a chiedere l'intervento della Procura, sottolineando la necessità di verificare quanto accaduto e di adottare eventuali azioni legali. La scena è stata registrata da testimoni e condivisa sui social, sollevando preoccupazioni sulla sicurezza nelle scuole della zona.

Due professori sono stati dapprima accerchiati e successivamente aggrediti da un gruppo di giovani nei pressi del parco Falcone e Borsellino a Parma. Secondo la ricostruzione de Il Giornale, un docente stava attraversando il parco quando è stato circondato da diversi ragazzini. Il collega, assistendo alla scena, è intervenuto per aiutare il professore, finendo anche lui coinvolto nel parapiglia. Lì, entrano in gioco le scene riprese in un video online dove si vedono risate, derisioni da parte del gruppo. I due adulti invece cercano di placare gli animi, minacciando l'intervento delle forze dell'ordine., Si tratta dell'ennesimo episodio di violenza nell'area verde parmense, situata nelle vicinanze dell’istituto tecnico Leonardo da Vinci. 🔗 Leggi su Tgcom24.mediaset.it

© Tgcom24.mediaset.it - Parma: due docenti aggrediti da baby gang, il sindacato: si muova la Procura

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