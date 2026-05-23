A Parma, due insegnanti sono stati aggrediti da un gruppo di studenti nel parco ex Eridania, vicino a un istituto tecnico. Uno dei docenti è stato colpito con un bastone. L'episodio si è verificato durante l'orario scolastico, coinvolgendo più giovani. Nessuna informazione è stata fornita sui motivi dell'aggressione o sulle condizioni dei docenti. La polizia sta indagando sull’accaduto.

Ancora violenza contro gli insegnanti, questa volta a Parma, dove due docenti sono stati aggrediti da un gruppo di ragazzi nel parco ex Eridania, a pochi passi da un istituto tecnico del luogo. Le immagini dell’episodio, riprese in un video circolato rapidamente sui social, hanno provocato indignazione e riacceso il dibattito sulla sicurezza nelle scuole e nelle aree frequentate dagli studenti. Uno dei professori è stato colpito alla schiena con un bastone durante la colluttazione, mentre un collega tentava di intervenire per fermare il gruppo. La scena è stata ripresa da alcuni presenti e diffusa online nelle ultime ore. L’episodio sarebbe avvenuto nel pomeriggio all’interno dell’area verde vicino all’ITIS, una zona già segnalata in passato per episodi di degrado e violenza giovanile. 🔗 Leggi su Ilsipontino.net

© Ilsipontino.net - Parma, docenti aggrediti da studenti: uno colpito con un bastone

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