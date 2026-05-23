Parenti a noleggio | quando la solitudine diventa un asset di lusso

Un servizio di parenti a noleggio offre compagnia a chi cerca supporto senza legami familiari. Le aziende specializzate affermano di aver registrato un aumento di richieste, soprattutto tra persone anziane e single. I clienti pagano per avere qualcuno con cui parlare, partecipare a eventi o semplicemente condividere momenti di compagnia. La pratica si diffonde in diverse città, rispondendo a una domanda crescente di relazioni temporanee e di solitudine percepita come un lusso.

Roma, 23 maggio 2026 – Viviamo nell'era della massima connessione virtuale, eppure la solitudine e l'isolamento sociale sono diventati una vera e propria emergenza sanitaria ed economica globale. Dove lo Stato e le reti sociali tradizionali falliscono, interviene il mercato. In Giappone è stata battezzata “Rental Family” (famiglia a noleggio), ma il fenomeno sta rapidamente varcando i confini asiatici per sbarcare in Europa e negli Stati Uniti, trasformando le relazioni umane in una voce di spesa quantificabile, regolata da precisi contratti di somministrazione di servizi. L'idea della Tokyo Family Romance. Il pioniere di questo settore è l'agenzia di Tokyo Family Romance, fondata oltre un decennio fa, a cui sono seguite centinaia di altre realtà analoghe. 🔗 Leggi su Quotidiano.net

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