Khaby Lame gemello digitale e diritti | quando l’identità diventa un asset di proprietà intellettuale

Khaby Lame, influencer noto per i suoi video umoristici, è al centro di un dibattito che riguarda il suo “gemello digitale”. Questo avatar digitale solleva questioni legate ai diritti di immagine, alla proprietà intellettuale e alle opere create con l’intelligenza artificiale. La discussione si concentra anche sulla responsabilità e sulla possibilità di revocare il consenso riguardo all’uso della propria identità digitale.

Khaby Lame e il “digital twin” riaprono il tema dell’identità digitale come asset economico e giuridico: diritto all’immagine, diritti della personalità, proprietà intellettuale, opere generate dall’AI, responsabilità e revocabilità del consenso. Un episodio su influencer, avatar e futuro del diritto. © 2025 – Panorama s.r.l. (Gruppo Società Editrice Italiana spa) – Via Vittor Pisani 28, 20124 Milano – riproduzione riservata – P.IVA 10518230965 . 🔗 Leggi su Panorama.it

