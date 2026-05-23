Parco Suardi l’acqua torna a scorrere nella Fontana delle Rogge | Intreccio tra passato e presente

Da bergamonews.it 23 mag 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
Notizia in breve

Nel Parco Suardi a Bergamo, l’acqua è tornata a fluire nella Fontana delle Rogge, ora intitolata a Marco Antonio Negrisoli, sindaco dal 1872 al 1878. L’inaugurazione si è svolta venerdì 22 maggio. La fontana rappresenta un collegamento tra passato e presente, integrando elementi storici e moderni. La riapertura ha coinvolto le autorità locali e la comunità, senza ulteriori interventi o modifiche evidenti alla struttura.

Ricevi gli aggiornamenti di Zazoom.it su GoogleTutti gli aggiornamenti dalle migliori fonti direttamente su Google.
Segui

Bergamo. Il Parco Suardi ritrova uno dei suoi simboli più affascinanti: è stata inaugurata venerdì 22 maggio la Fontana delle Rogge, oggi intitolata a Marco Antonio Negrisoli, sindaco della città dal 1872 al 1878. Un’opera che non rappresenta soltanto un elemento ornamentale, ma un vero e proprio ponte tra memoria storica, ingegneria idraulica e sostenibilità urbana. “Marco Antonio Negrisoli fu un uomo delle istituzioni capace di interpretare il ruolo pubblico con grande senso di responsabilità – spiega Gianmarco Negrisoli -. Nell’Ottocento amministrare una città significava affrontare sfide fondamentali: l’acqua, i servizi, il benessere delle persone. 🔗 Leggi su Bergamonews.it

?
Vuoi approfondire questa notizia?Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate.

Sullo stesso argomento

Leggi anche: Torna a zampillare la fontana delle rogge nel parco Suardi a Bergamo

Venezia, l'acqua torna a scorrere sotto il ponte di viale Caprera. Salvetti: "Cantiere complicatissimo". VIDEOI lavori al ponte di viale Caprera stanno per concludersi a distanza di quattro anni dall'avvio del cantiere.

parco suardi parco suardi l acquaTorna a zampillare la fontana delle rogge nel parco Suardi a BergamoNota anche come fontana Marco Antonio Negrisoli, riprende a funzionare dopo un intervento di restauro promosso dal Comune grazie alla sponsorizzazione di Flamma di Chignolo d’Isola. ecodibergamo.it

parco suardi parco suardi l acquaParco Suardi, l’acqua torna a scorrere nella Fontana delle Rogge: Intreccio tra passato e presenteDopo importanti lavori di restauro la fontana delle Rogge, torna alla cittadinanza. Un luogo di ritrovo dove potersi rinfrescare e divertire. bergamonews.it

Cerca news, video e discussioni social in tutto il web