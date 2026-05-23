Parco Suardi l’acqua torna a scorrere nella Fontana delle Rogge | Intreccio tra passato e presente

Notizia in breve

Nel Parco Suardi a Bergamo, l’acqua è tornata a fluire nella Fontana delle Rogge, ora intitolata a Marco Antonio Negrisoli, sindaco dal 1872 al 1878. L’inaugurazione si è svolta venerdì 22 maggio. La fontana rappresenta un collegamento tra passato e presente, integrando elementi storici e moderni. La riapertura ha coinvolto le autorità locali e la comunità, senza ulteriori interventi o modifiche evidenti alla struttura.