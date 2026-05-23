Parco Suardi l’acqua torna a scorrere nella Fontana delle Rogge | Intreccio tra passato e presente
Nel Parco Suardi a Bergamo, l’acqua è tornata a fluire nella Fontana delle Rogge, ora intitolata a Marco Antonio Negrisoli, sindaco dal 1872 al 1878. L’inaugurazione si è svolta venerdì 22 maggio. La fontana rappresenta un collegamento tra passato e presente, integrando elementi storici e moderni. La riapertura ha coinvolto le autorità locali e la comunità, senza ulteriori interventi o modifiche evidenti alla struttura.
Bergamo. Il Parco Suardi ritrova uno dei suoi simboli più affascinanti: è stata inaugurata venerdì 22 maggio la Fontana delle Rogge, oggi intitolata a Marco Antonio Negrisoli, sindaco della città dal 1872 al 1878. Un’opera che non rappresenta soltanto un elemento ornamentale, ma un vero e proprio ponte tra memoria storica, ingegneria idraulica e sostenibilità urbana. “Marco Antonio Negrisoli fu un uomo delle istituzioni capace di interpretare il ruolo pubblico con grande senso di responsabilità – spiega Gianmarco Negrisoli -. Nell’Ottocento amministrare una città significava affrontare sfide fondamentali: l’acqua, i servizi, il benessere delle persone. 🔗 Leggi su Bergamonews.it
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