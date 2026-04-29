Venezia l' acqua torna a scorrere sotto il ponte di viale Caprera Salvetti | Cantiere complicatissimo VIDEO

Da livornotoday.it 29 apr 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Dopo quattro anni di lavori, i lavori di ristrutturazione del ponte di viale Caprera a Venezia stanno per terminare, con l'acqua che torna a scorrere sotto la struttura. Il responsabile del cantiere ha definito l'intervento molto complesso. La riapertura del ponte rappresenta la fine di un intervento iniziato nel 2019 e che ha coinvolto vari interventi di consolidamento e ripristino.

I lavori al ponte di viale Caprera stanno per concludersi a distanza di quattro anni dall'avvio del cantiere. “Un percorso lunghissimo e complicato” lo ha definito il sindaco Luca Salvetti che nella mattina di oggi, mercoledì 29 aprile, ha effettuato un sopralluogo sul posto insieme all'assessore.🔗 Leggi su Livornotoday.it

Michele Boato ci parla del ponte di Calatrava di Venezia

Video Michele Boato ci parla del ponte di Calatrava di Venezia

Notizie correlate

Follia in Venezia, rissa in viale Caprera a colpi di machete e lanci di sedie: un ferito portato all'ospedaleScene di ordinaria follia quelle accadute in Venezia, a pochi passi da piazza del Luogo Pio, dove alcuni stranieri, alcuni dei quali armati di...

Tramvia, scatta il ribaltamento del cantiere in viale Giovine Italia \ VIDEODopo il nuovo step dei lavori per la linea tramviaria per Bagno a Ripoli in viale Giannotti e nella zona di Gavinana, adesso è la volta di piazza...

Approfondimenti e contenuti

Temi più discussi: Centro Previsioni e Segnalazioni Maree; L’ingresso a Venezia torna a pagamento: come funziona il contributo di accesso e chi è esente; Zanzare e virus in aumento, Venezia corre ai ripari: scatta l’ordinanza 2026; Venezia sta affondando più velocemente del previsto, i quattro scenari per risolvere il problema dell'acqua alta.

venezia l acqua tornaTorna la Venice Climate Week, focus sul Pianeta AcquaTorna dal 3 all'8 giugno a Venezia la seconda edizione della Venice Climate Week - Planet Aqua, Planet Peace: sei giorni, sette location, oltre cento speaker internazionali tra scienziati, policy make ... ansa.it

Maltempo, torna la pioggia con vento forte e acqua alta su Venezia, neve a bassa quota e allerta valanghe. Le previsioniL'illusione delle belle giornate e di un sole che fa pensare alla primavera è durata poco: pioggia, neve (anche a bassa quota) e venti forti su Venezia sono attesi per la giornata di domani, giovedì ... ilgazzettino.it

La ricerca mostra notizie e video sullo stesso tema.