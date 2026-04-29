Venezia l' acqua torna a scorrere sotto il ponte di viale Caprera Salvetti | Cantiere complicatissimo VIDEO

Dopo quattro anni di lavori, i lavori di ristrutturazione del ponte di viale Caprera a Venezia stanno per terminare, con l'acqua che torna a scorrere sotto la struttura. Il responsabile del cantiere ha definito l'intervento molto complesso. La riapertura del ponte rappresenta la fine di un intervento iniziato nel 2019 e che ha coinvolto vari interventi di consolidamento e ripristino.

I lavori al ponte di viale Caprera stanno per concludersi a distanza di quattro anni dall'avvio del cantiere. “Un percorso lunghissimo e complicato” lo ha definito il sindaco Luca Salvetti che nella mattina di oggi, mercoledì 29 aprile, ha effettuato un sopralluogo sul posto insieme all'assessore.🔗 Leggi su Livornotoday.it

Michele Boato ci parla del ponte di Calatrava di Venezia

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