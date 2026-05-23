Paradiso da tempio della notte a galleria d’arte | quando riapre tutta nuova la discoteca dei vip

La discoteca Paradiso a Rimini riaprirà rinnovata e trasformata in una galleria d’arte e spazio per eventi culturali. Dopo essere stata uno dei locali più frequentati dai vip e simbolo della vita notturna, cambierà volto e funzione. La nuova gestione prevede di creare un luogo dedicato all’arte, mantenendo però l’atmosfera che negli anni l’ha resa famosa. La riapertura è prevista per questa estate.

Rimini, 23 maggio 2026 – Sarà la ’casa’ dell’arte, della cultura e dei grandi eventi. Ma anche la casa dove poter respirare di nuovo le magiche atmosfere dei bei tempi, quando il Paradiso era uno dei templi della notte in Riviera e Gianni Fabbri il suo elegante sacerdote. Pochi mesi ancora e si alzerà il sipario su Casa Paradiso Art Gallery, il nuovo complesso sorto sul colle di Covignano sulle ceneri della storica discoteca. L’avevamo anticipato qualche giorno fa: il Paradiso è pronto alla sua seconda vita. Il cantiere della nuova struttura è ormai in dirittura d’arrivo. Il ’nuovo’ Paradiso debutterà tra tra ottobre e novembre. La Filo, la... 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

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Il Paradiso di Rimini sarà una galleria d'arte, aperti i cantieriLa nuova vita dell'ex storica discoteca inizierà ad autunno. Lo spazio ristrutturato si chiamerà Casa Paradiso Art Gallery e sarà disponibile per eventi di brand, istituzioni e aziende ... corrieredibologna.corriere.it

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