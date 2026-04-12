Linus ha raccontato che la radio ha rappresentato tutta la sua vita, ma ha aggiunto che quando smetterà non ci sarà più nulla. Ha ricordato di aver iniziato negli anni Settanta, lavorando anche in discoteca notturna negli anni ’80 prima di tornare in onda. Nel corso della carriera ha collaborato con il fratello Albertino e ha conosciuto Gerry Scotti. La sua esperienza si è sviluppata principalmente a Radio Deejay.

In quella trasmissione ha incontrato Gerry Scotti: «Era uguale a ora, gia` con l’atteggiamento da vecchio zio. Me lo ricordo con una maglietta bianca e blu a righe e la due cavalli azzurrina. Aveva questa facilita` di parola, un modo affascinante di comportarsi, veleggiava a un livello molto piu` alto del nostro». Nel corso della conversazione emerge come la radio, compagna di vita, abbia influenzato negativamente il suo percorso scolastico: dopo diverse bocciature, Linus ha cominciato a lavorare in fabbrica mentre frequentava le scuole serali, continuando però a dedicarsi ogni notte alla radio. Ricorda con affetto gli inizi («Il mio primo...🔗 Leggi su Vanityfair.it

© Vanityfair.it - Linus: «La radio è stata tutta la mia vita, ma quando smetterò non resterà niente. Negli anni ’80 facevo la notte in discoteca e poi tornavo in onda»

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