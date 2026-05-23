Papa Leone XIV nella Terra dei Fuochi una visita dall’alto valore simbolico

Il Papa Leone XIV ha visitato la Terra dei Fuochi, rivolgendo un messaggio di vicinanza e preghiera alle comunità locali. Durante la visita, ha affermato di portare nel cuore le persone e le loro famiglie, affidando tutto alla Madonna, chiamata Stella del Mattino. La presenza del Papa ha assunto un valore simbolico forte, sottolineando l’attenzione della Chiesa verso questa area. Nessun dettaglio su date o modalità specifiche dell’evento è stato fornito.

“Questa visita per il Papa è molto preziosa. Vi porto nella mia preghiera, affidando alla nostra madre Maria, stella del mattino, ognuno di voi, le vostre famiglie, il presente e il futuro delle vostre comunità”. Si è concluso così il discorso pronunciato da Papa Leone XIV in piazza Calipari, ad Acerra, dove ha incontrato fedeli e sindaci della Terra dei Fuochi. Il Papa ha poi letto la preghiera da lui scritta in occasione della Giornata del Creato 2025. Circa 15mila le persone che hanno accolto il Pontefice ad Acerra, dove ha ricevuto in dono, dal vescovo Antonio di Donna, due ricordi legati a Sant’Alfonso Maria de Liguori, patrono della diocesi: una statua del santo e una lettera olografa. 🔗 Leggi su Ildenaro.it

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Papa Leone nella Terra dei fuochi incontra don Patriciello

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