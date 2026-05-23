Papa Leone XIV è arrivato in elicottero allo stadio comunale di Acerra, nel cuore della Terra dei Fuochi, dove è stato accolto da autorità civili e religiose. La visita si svolge tra momenti di partecipazione popolare e un senso di impegno ambientale.

È iniziatada pochi minuti la visita di Papa Leone XIV ad Acerra, nel cuore della Terra dei Fuochi. Il Pontefice è arrivato in elicottero allo stadio comunale “Arcoleo”, accolto dalle autorità civili e religiose in un clima di grande emozione e partecipazione popolare. Ad attendere il Santo Padre c’erano mons. Antonio Di Donna, vescovo di Acerra, il presidente della Regione Campania Roberto Fico, il prefetto di Napoli Michele di Bari, il sindaco della Città Metropolitana Gaetano Manfredi, il sindaco di Acerra Tito d’Errico e il sottosegretario alla Presidenza del Consiglio Alfredo Mantovano. Momento particolarmente toccante quello dell’accoglienza riservata dai circa 70 bambini e ragazzi del centro diurno “Mariapia Messina” della Caritas diocesana acerrana. 🔗 Leggi su Teleclubitalia.it

© Teleclubitalia.it - Papa Leone XIV ad Acerra: iniziata la visita nella Terra dei Fuochi tra emozione, fede e impegno ambientale

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