Papa Leone XIV è arrivato ad Acerra, in provincia di Napoli, per una visita pastorale nella zona nota come la Terra dei Fuochi. Don Patriciello ha dichiarato che il Papa è presente per condividere con la comunità sia la rabbia sia la speranza. La visita si svolge in un contesto di attenzione alle problematiche locali legate all’ambiente e alla salute pubblica. La presenza del Papa è stata accolta con entusiasmo dalla popolazione locale.

Papa Leone XIV è arrivato ad Acerra, in provincia di Napoli, per la sua visita pastorale nella Terra dei fuochi. L’elicottero è atterrato al campo Arcoleo di Acerra alle 8.40. Il Papa è stato accolto al suo arrivo dal sottosegretario Alfredo Mantovano, dal vescovo di Acerra monsignor Antonio Di Donna, dal sindaco della Città metropolitana di Napoli Gaetano Manfredi, dal prefetto di Napoli Michele di Bari e dal sindaco di Acerra Tito d’Errico. Don Patriciello: “Ad Acerra per condividere con noi rabbia e speranza”. “Oggi il Papa è ad Acerra, a pochi passi da Caivano, cuore della ‘Terra dei fuochi’. Un viaggio già messo in agenda da Francesco e che la pandemia rese impossibile. 🔗 Leggi su Lapresse.it

© Lapresse.it - Papa Leone nella Terra dei Fuochi. Don Patriciello: “Qui per condividere con noi rabbia e speranza”

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Nella Terra dei Fuochi: dove arde la speranza | Lappello a Papa Leone

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