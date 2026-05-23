Il centenario della parrocchia è stato celebrato con la cerimonia di incoronazione della Regina Pacis da parte di Papa Leone XIV. Durante l'evento, il Papa ha rivolto un saluto ai fedeli presenti, esprimendo parole di benedizione e gratitudine. Don Antonio Cuomo ha risposto al saluto del Pontefice, mostrando emozione. La cerimonia si è svolta in un clima di festa, con la partecipazione di numerosi fedeli e rappresentanti della comunità.

? Punti chiave Come ha reagito don Antonio Cuomo al saluto del Pontefice?. Cosa ha detto il Papa ai fedeli di Angri durante la cerimonia?. Perché questo pellegrinaggio trasforma un anniversario locale in un evento internazionale?. Quali saranno le prossime celebrazioni per la comunità di Angri?.? In Breve Delegazione di Angri guidata dal parroco don Antonio Cuomo pellegrina in Vaticano.. Celebrazioni per il centenario della fondazione della parrocchia Regina Pacis.. L'evento segna un traguardo storico per la comunità religiosa di Angri.. Le festività locali proseguiranno nei prossimi mesi per il centenario.. Papa Leone XIV ha incoronato ieri mattina la statua della Regina Pacis in piazza San Pietro, suggellando il pellegrinaggio di una delegazione di fedeli giunta da Angri per celebrare il centenario della parrocchia Regina Pacis. 🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - Papa Leone XIV incorona la Regina Pacis: il centenario della parrocchia

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Powerful EXORCISM PRAYER for DELIVERANCE from EVIL

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