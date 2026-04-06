Regina Coeli 6 aprile Papa Leone XIV | la verità della Resurrezione va oltre le fake news
Durante il Regina Coeli del Lunedì dell’Angelo, il Papa ha affermato che la Resurrezione di Cristo rappresenta una verità che supera le fake news e trionfa su ogni forma di disinformazione. Ha sottolineato come questa verità sia fondamentale nella fede cristiana e come continui a essere fonte di speranza per i credenti. Le parole sono state pronunciate nel contesto della celebrazione pasquale, alla presenza di fedeli e rappresentanti religiosi.
Papa Leone XIV al Regina Coeli del Lunedì dell’Angelo: la verità della Resurrezione di Cristo supera le fake news e vince. Nel giorno del Lunedì dell’Angelo papa Leone XIV ha recitato la preghiera del Regina Coeli dalla sua finestra del Palazzo Apostolico a mezzogiorno. L’annuncio della Resurrezione risuona forte e il Santo Padre ricorda che questo saluto ci accompagnerà per tutta la settimana, l’Ottava di Pasqua. Questo perché “la liturgia celebra l’ingresso dell’intera creazione nel tempo della salvezza” e “la disperazione della morte è tolta per sempre nel nome di Gesù“, afferma il papa. Mentre le prime annunciano la vittoria sulla morte, le seconde annunciano il contrario. 🔗 Leggi su Lalucedimaria.it
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