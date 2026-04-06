Durante il Regina Coeli del Lunedì dell’Angelo, il Papa ha affermato che la Resurrezione di Cristo rappresenta una verità che supera le fake news e trionfa su ogni forma di disinformazione. Ha sottolineato come questa verità sia fondamentale nella fede cristiana e come continui a essere fonte di speranza per i credenti. Le parole sono state pronunciate nel contesto della celebrazione pasquale, alla presenza di fedeli e rappresentanti religiosi.

Papa Leone XIV al Regina Coeli del Lunedì dell’Angelo: la verità della Resurrezione di Cristo supera le fake news e vince. Nel giorno del Lunedì dell’Angelo papa Leone XIV ha recitato la preghiera del Regina Coeli dalla sua finestra del Palazzo Apostolico a mezzogiorno. L’annuncio della Resurrezione risuona forte e il Santo Padre ricorda che questo saluto ci accompagnerà per tutta la settimana, l’Ottava di Pasqua. Questo perché “la liturgia celebra l’ingresso dell’intera creazione nel tempo della salvezza” e “la disperazione della morte è tolta per sempre nel nome di Gesù“, afferma il papa. Mentre le prime annunciano la vittoria sulla morte, le seconde annunciano il contrario. 🔗 Leggi su Lalucedimaria.it

© Lalucedimaria.it - Regina Coeli 6 aprile, Papa Leone XIV: la verità della Resurrezione va oltre le fake news

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