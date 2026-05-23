Questa mattina Papa Leone XIV ha lasciato il Vaticano per recarsi in visita ad Acerra e incontrare la popolazione della cosiddetta "terra dei fuochi". Accolto da monsignor Antonio Di Donna, vescovo di Acerra, dal presidente della Regione Campania Roberto Fico, dal Prefetto di Napoli Michele di Bari e dal sindaco di Acerra, Tito d'Errico, il Santo Padre si è recato alla Cattedrale per una preghiera. Si è trattato di un viaggio molto atteso dalla popolazione. Anni fa, durante il pontificato di Papa Francesco, era già stata presa la decisione di recarsi ad Acerra, ma alla fine non fu possibile. Oggi Papa Leone ha mantenuto la promessa presa dal suo predecessore, ed è stato accolto da tantissime persone. 🔗 Leggi su Ilgiornale.it

© Ilgiornale.it - Papa Leone XIV, il discorso nella Cattedrale di Acerra: "La criminalità uccide, ma il deserto può fiorire"

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