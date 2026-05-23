Durante una visita ad Acerra, un papa ha sottolineato che la criminalità e l’indifferenza continuano a causare danni nella zona, ma ha anche affermato che questa terra può rinascere. Ha ricordato come in passato la Campania fosse nota come “Felix” e la sua cultura celebrasse la vita. La sua dichiarazione si è concentrata sui problemi ambientali e sociali del territorio, senza approfondire cause o soluzioni specifiche.

“Questa terra era chiamata Campania Felix e la sua cultura era un inno alla vita”. Con parole intense e cariche di speranza, Papa Leone XIV ha parlato ad Acerra durante la sua visita nella Terra dei Fuochi, affrontando il dramma ambientale e sociale che da decenni segna il territorio campano. “Possiamo avere due atteggiamenti: l’indifferenza o la responsabilità. Voi avete scelto la responsabilità”, ha affermato il Papa, rivolgendosi ai cittadini, alle famiglie e alle associazioni impegnate nella difesa del territorio. Il Pontefice ha elogiato il percorso di impegno civile e ricerca della giustizia portato avanti negli anni dalla popolazione della Terra dei Fuochi, sottolineando il valore delle battaglie contro l’inquinamento e i traffici illegali di rifiuti. 🔗 Leggi su Teleclubitalia.it

© Teleclubitalia.it - Papa Leone XIV ad Acerra: “La criminalità e l’indifferenza uccidono ancora, questa terra può rifiorire”

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