Papa Leone XIV ad Acerra | La criminalità e l’indifferenza uccidono ancora questa terra può rifiorire
Durante una visita ad Acerra, un papa ha sottolineato che la criminalità e l’indifferenza continuano a causare danni nella zona, ma ha anche affermato che questa terra può rinascere. Ha ricordato come in passato la Campania fosse nota come “Felix” e la sua cultura celebrasse la vita. La sua dichiarazione si è concentrata sui problemi ambientali e sociali del territorio, senza approfondire cause o soluzioni specifiche.
“Questa terra era chiamata Campania Felix e la sua cultura era un inno alla vita”. Con parole intense e cariche di speranza, Papa Leone XIV ha parlato ad Acerra durante la sua visita nella Terra dei Fuochi, affrontando il dramma ambientale e sociale che da decenni segna il territorio campano. “Possiamo avere due atteggiamenti: l’indifferenza o la responsabilità. Voi avete scelto la responsabilità”, ha affermato il Papa, rivolgendosi ai cittadini, alle famiglie e alle associazioni impegnate nella difesa del territorio. Il Pontefice ha elogiato il percorso di impegno civile e ricerca della giustizia portato avanti negli anni dalla popolazione della Terra dei Fuochi, sottolineando il valore delle battaglie contro l’inquinamento e i traffici illegali di rifiuti. 🔗 Leggi su Teleclubitalia.it
The Miracle of Naples San Gennaros Blood Liquefies for Pope Leo XIV as 50,000 Gather | SG News
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