Papa Leone XIV ad Acerra | verità e responsabilità per salvare questa terra

Settantadue bambini e ragazzi del centro diurno della Caritas di Acerra aspettano l’arrivo di Papa Leone XIV, che si fermerà in città prima di scendere dall’elicottero. I giovani sono pronti a salutare il Papa con bandierine con i colori del Vaticano.

Settanta bambini e ragazzi del centro diurno della Caritas di Acerra attenderanno che Papa Leone scenda dall’elicottero, prima di agitare le loro bandierine con i colori del Vaticano e intonare il celebre Cantico delle creature di San Francesco. Quell’inno di lode a Dio, alla vita ed alla natura composto dalfrate santo nel lontano 1226 sarà cantato anche da bambini e da ragazzi immigrati e di religione musulmana perché la bellezza del creato non conosce barriere e steccati. Insieme a loro ci saranno anche 30 volontari che quotidianamente animano il centro che li ospita nei locali della diocesi. Il programma Comincerà così stamani alle ore 8,45 al centro sportivo Arcoleo la storica prima visita di un pontefice ad Acerra. 🔗 Leggi su Ilmattino.it

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Pope Leo Visits Pompei and Naples, Meets Sick & Elderly on First Anniversary of His Election | AK1G

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