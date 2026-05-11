Tra due settimane il Papa torna in Campania | visita ad Acerra nella Terra dei Fuochi

Da fanpage.it 11 mag 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Tra due settimane, il Papa farà visita ad Acerra, in Campania, dove incontrerà il clero locale e i rappresentanti dei comitati cittadini della Terra dei Fuochi. L’evento è programmato per il 23 maggio e vedrà il Papa ricevere il vescovo della zona e le persone coinvolte nelle questioni ambientali della zona. La visita si inserisce in un momento di attenzione crescente verso le problematiche ambientali e sociali di questa area.

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Il 23 maggio Papa Leone XIV ad Acerra per incontrare il clero locale, guidato dal vescovo Antonio Di Donna, e i comitati cittadini della Terra dei Fuochi.🔗 Leggi su Fanpage.it

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