Tra due settimane il Papa torna in Campania | visita ad Acerra nella Terra dei Fuochi

Tra due settimane, il Papa farà visita ad Acerra, in Campania, dove incontrerà il clero locale e i rappresentanti dei comitati cittadini della Terra dei Fuochi. L’evento è programmato per il 23 maggio e vedrà il Papa ricevere il vescovo della zona e le persone coinvolte nelle questioni ambientali della zona. La visita si inserisce in un momento di attenzione crescente verso le problematiche ambientali e sociali di questa area.

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