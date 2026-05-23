Il Papa ad Acerra il vescovo | Perdono per il male alla nostra terra non accada mai più| Il discorso integrale

Notizia in breve

Il Papa è arrivato ad Acerra e si è recato in cattedrale, dove erano presenti anche famiglie che hanno perso i propri cari a causa dell’inquinamento ambientale. Il vescovo locale ha detto che si chiede perdono per il male subito dalla terra e ha auspicato che simili tragedie non si ripetano mai più. La visita si è svolta in un’atmosfera di raccoglimento e preghiera.