Il Papa ad Acerra il vescovo | Perdono per il male alla nostra terra non accada mai più| Il discorso integrale
Il Papa è arrivato ad Acerra e si è recato in cattedrale, dove erano presenti anche famiglie che hanno perso i propri cari a causa dell’inquinamento ambientale. Il vescovo locale ha detto che si chiede perdono per il male subito dalla terra e ha auspicato che simili tragedie non si ripetano mai più. La visita si è svolta in un’atmosfera di raccoglimento e preghiera.
Il vescovo di Acerra, monsignor Antonio Di Donna, accoglie il Papa nella cattedrale dove ci sono anche le famiglie che hanno perso i loro cari a causa dell’inquinamento ambientale. Il vescovo ripercorre la storia drammatica della Terra dei Fuochi. Ecco il testo integrale del suo discorso. Santità, benvenuto ad Acerra! La saluto a nome degli acerrani e di tutta la popolazione di questo territorio. La saluto anche a nome dei vescovi della Campania, dei sacerdoti, dei diaconi, dei consacrati e delle consacrate, qui presenti. Vostra Santità viene nella vigilia dell’11° anniversario dell’Enciclica Laudato si’ sulla cura della casa comune. Vostra Santità viene ad incontrare la popolazione della cosiddetta “Terra dei fuochi”. 🔗 Leggi su Ilmattino.it
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