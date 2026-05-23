Papa Leone riceve una pizza anche ad Acerra | le immagini sono virali

Ad Acerra, il Papa ha ricevuto una pizza durante una visita. Dopo aver incontrato i fedeli in Duomo, si è fermato con la papamobile per ricevere l’omaggio di una nota pizzeria locale. Le immagini della scena sono diventate virali sui social media.

Anche ad Acerra Papa Leone è stato omaggiato con una pizza. Dopo il primo incontro in Duomo, il Pontefice si è fermato con la papamobile per raccogliere l'omaggio di una nota pizzeria della città. Parliamo della pizzeria Picardi che ha testimoniato l'emozionante consegna sui social, pubblicando. 🔗 Leggi su Napolitoday.it

? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video

Sullo stesso argomento

Papa Leone ad Acerra: scuole chiuse anche il giorno prima della visitaAumentano i giorni di chiusura delle scuole cittadine di Acerra, in vista della visita di Papa Leone del prossimo 23 maggio.

Leggi anche: Papa Leone in visita ad Acerra: chiuse tutte le scuole

Il #Papa: oggi si cerca la pace con le armi, urgente rafforzare dialogo e multilateralismo Leone XIV riceve in udienza i nuovi ambasciatori presso la Santa Sede di Sierra Leone, Bangladesh, Yemen, Ruanda, Namibia, Mauritius, Ciad e Sri Lanka shorturl.at/y x.com

Papa Leone XIV accetta le dimissioni del Vescovo Frank Dewane della Diocesi di Venezia; nomina il Reverendo Emilio Biosca Agüero, OFM Cap., come successore reddit

Papa Leone riceve una pizza anche ad Acerra: le immagini sono viraliAnche ad Acerra Papa Leone è stato omaggiato con una pizza. Dopo il primo incontro in Duomo, il Pontefice si è fermato con la papamobile per raccogliere l'omaggio di una nota pizzeria della città. Par ... napolitoday.it

VIDEO | Napoli, Papa Leone XIV riceve una pizza sulla papamobileUn'accoglienza calorosissima ha accolto Papa Leone XIV a Napoli. Il pontefice ha anche ricevuto una pizza in papamobile ... dire.it