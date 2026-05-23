Papa Leone riceve una pizza anche ad Acerra | le immagini sono virali

Da napolitoday.it 23 mag 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
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Ad Acerra, il Papa ha ricevuto una pizza durante una visita. Dopo aver incontrato i fedeli in Duomo, si è fermato con la papamobile per ricevere l’omaggio di una nota pizzeria locale. Le immagini della scena sono diventate virali sui social media.

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Anche ad Acerra Papa Leone è stato omaggiato con una pizza. Dopo il primo incontro in Duomo, il Pontefice si è fermato con la papamobile per raccogliere l'omaggio di una nota pizzeria della città. Parliamo della pizzeria Picardi che ha testimoniato l'emozionante consegna sui social, pubblicando. 🔗 Leggi su Napolitoday.it

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