Papa Leone in visita ad Acerra | chiuse tutte le scuole

Il prossimo 23 maggio, il Papa Leone XIV visiterà Acerra, una città nota per il problema della gestione dei rifiuti e dell’inquinamento ambientale. In vista dell’evento, le autorità hanno deciso di chiudere tutte le scuole presenti nel territorio, prevedendo un’assenza totale degli studenti. La visita del Pontefice si inserisce in un contesto di attenzione pubblica verso le questioni ambientali della zona e coinvolge anche le istituzioni locali nel coordinamento delle attività.

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