Papa Leone in visita ad Acerra | chiuse tutte le scuole
Il prossimo 23 maggio, il Papa Leone XIV visiterà Acerra, una città nota per il problema della gestione dei rifiuti e dell’inquinamento ambientale. In vista dell’evento, le autorità hanno deciso di chiudere tutte le scuole presenti nel territorio, prevedendo un’assenza totale degli studenti. La visita del Pontefice si inserisce in un contesto di attenzione pubblica verso le questioni ambientali della zona e coinvolge anche le istituzioni locali nel coordinamento delle attività.
Mancano pochi giorni al ritorno di Papa Leone XIV in provincia di Napoli. Il prossimo 23 maggio, il Pontefice è atteso ad Acerra, la città “simbolo” della Terra dei Fuochi. Il Santo Padre incontrerà prima il clero, in Cattedrale, e poi la cittadinanza in piazza Calipari. Ma l'intenso avvenimento. 🔗 Leggi su Napolitoday.it
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