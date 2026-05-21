Papa Leone ad Acerra | scuole chiuse anche il giorno prima della visita
Acerra ha deciso di chiudere le scuole anche il giorno prima dell’arrivo di Papa Leone il 23 maggio. La misura riguarda tutte le strutture scolastiche della città e si aggiunge ai giorni già chiusi in preparazione alla visita. La decisione è stata comunicata ufficialmente dalle autorità locali, che hanno pianificato questo periodo di chiusura per motivi di sicurezza e organizzazione. La visita papale ha attirato l’attenzione di molti cittadini e ha portato a una serie di misure preventive.
Aumentano i giorni di chiusura delle scuole cittadine di Acerra, in vista della visita di Papa Leone del prossimo 23 maggio. Il sindaco, con un'ordinanza, ha disposto la chiusura di tutti gli istituti scolastici (di ogni ordine e grado) anche per la giornata di domani, venerdì 21 maggio.La. 🔗 Leggi su Napolitoday.it
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Papa Leone torna nel Napoletano: il programma della visita ad AcerraÈ stato illustrato oggi nella sala Biblioteca della diocesi di Acerra, il programma della visita di Papa Leone XIV prevista il 23 maggio prossimo.
TV - Su Canale 21 la visita di Papa Leone ad Acerra ift.tt/9gWG0k3 x.com
L’APPROFONDIMENTO / PAPA LEONE NELLA TERRA DEI FUOCHI, AD ACERRA, SABATO 23 MAGGIO, PER UNA VISITA SIGNIFICATIVA https://www.leccecronaca.it/index.php/2026/05/20/lapprofondimento-papa-leone-nella-terra-dei-fuochi-ad-acerra-sab facebook
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