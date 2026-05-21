Papa Leone ad Acerra | scuole chiuse anche il giorno prima della visita

Acerra ha deciso di chiudere le scuole anche il giorno prima dell’arrivo di Papa Leone il 23 maggio. La misura riguarda tutte le strutture scolastiche della città e si aggiunge ai giorni già chiusi in preparazione alla visita. La decisione è stata comunicata ufficialmente dalle autorità locali, che hanno pianificato questo periodo di chiusura per motivi di sicurezza e organizzazione. La visita papale ha attirato l’attenzione di molti cittadini e ha portato a una serie di misure preventive.

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