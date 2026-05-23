Le famiglie della Terra dei Fuochi, vicino a Napoli, aspettano l’arrivo di Papa Leone XIV. Hanno perso bambini a causa di tumori riconducibili allo smaltimento illegale di rifiuti tossici. I familiari affermano che la Chiesa ha riconosciuto la loro sofferenza. Le persone si riuniscono in un’area segnata da anni di dolore, rabbia e speranze di giustizia legate alle morti dei loro figli.

Le famiglie che vivono nell’area della Terra dei Fuochi intorno a Napoli attendono Papa Leone XIV. Le famiglie portano con sé anni di dolore, rabbia e speranza di giustizia dopo aver perso bambini a causa del cancro legato al racket mafioso multimiliardario dello smaltimento di rifiuti tossici. La visita del Pontefice avviene alla vigilia dell’undicesimo anniversario della grande enciclica ecologica di Papa Francesco Laudato Si (Sii lodato), e indica l’interesse di Leo nel portare avanti l’agenda ambientale del suo predecessore. La Corte Europea dei Diritti dell’Uomo lo scorso anno ha convalidato una generazione di denunce di residenti... 🔗 Leggi su Lapresse.it

© Lapresse.it - Papa Leone nella Terra dei Fuochi, i fedeli: "Nostra sofferenza riconosciuta dalla Chiesa"

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Diretta video, la visita di Papa Leone nella Terra dei fuochi

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