Papa Leone è arrivato ad Acerra | prima tappa al Duomo poi l’incontro in piazza

Notizia in breve

Alle 8:41, il Papa Leone XIV ha iniziato la sua visita ad Acerra, atterrando in elicottero allo stadio comunale “Arcoleo”. Dopo l’atterraggio, si è spostato al Duomo della città, dove ha partecipato a una cerimonia religiosa. Successivamente, si è recato in piazza per un incontro pubblico con la comunità locale. La visita si svolge nel contesto della zona conosciuta come Terra dei Fuochi.