Papa Leone è arrivato ad Acerra | prima tappa al Duomo poi l’incontro in piazza
Alle 8:41, il Papa Leone XIV ha iniziato la sua visita ad Acerra, atterrando in elicottero allo stadio comunale “Arcoleo”. Dopo l’atterraggio, si è spostato al Duomo della città, dove ha partecipato a una cerimonia religiosa. Successivamente, si è recato in piazza per un incontro pubblico con la comunità locale. La visita si svolge nel contesto della zona conosciuta come Terra dei Fuochi.
È iniziata alle ore 8,41 la visita di Papa Leone XIV ad Acerra, nel cuore della Terra dei Fuochi. Il Pontefice è arrivato in elicottero allo stadio comunale “Arcoleo”, accolto da mons. Antonio Di Donna, Vescovo di Acerra; Roberto Fico, Presidente della Regione Campania; Michele di Bari, Prefetto. 🔗 Leggi su Napolitoday.it
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