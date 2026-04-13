Papa Leone XIV in visita a Napoli l'8 maggio 2026 | incontro in Duomo e in piazza Plebiscito come partecipare

Il 8 maggio 2026, il Papa Leone XIV si recherà a Napoli in occasione dell’anniversario della sua elezione. La giornata prevede una visita al Duomo della città, seguita da un incontro con il clero e con i giovani in piazza Plebiscito. Sono previste anche tappe a Pompei durante la stessa giornata. Le modalità di partecipazione agli eventi pubblici saranno comunicate nelle prossime settimane.