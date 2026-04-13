Papa Leone XIV in visita a Napoli l'8 maggio 2026 | incontro in Duomo e in piazza Plebiscito come partecipare
Il 8 maggio 2026, il Papa Leone XIV si recherà a Napoli in occasione dell’anniversario della sua elezione. La giornata prevede una visita al Duomo della città, seguita da un incontro con il clero e con i giovani in piazza Plebiscito. Sono previste anche tappe a Pompei durante la stessa giornata. Le modalità di partecipazione agli eventi pubblici saranno comunicate nelle prossime settimane.
Il Pontefice visiterà Pompei e Napoli il prossimo 8 maggio, anniversario della sua elezione. Nel capoluogo campano, Papa Leone XIV visiterà il Duomo e incontrerà rappresentanti del clero e giovani in piazza Plebiscito.🔗 Leggi su Fanpage.it
Leggi anche: Papa Leone XIV a maggio in Campania: sarà a Pompei, Acerra e a piazza Plebiscito
Leggi anche: Il Papa a Napoli, Pompei e Acerra: incontro con i fedeli in piazza del Plebiscito l'8 maggio