Il Papa ha visitato Acerra, al centro della zona nota come la Terra dei Fuochi, e ha commentato che questa regione rappresenta un “grido che chiede conversione”. Durante la visita, ha affermato di essere venuto a raccogliere le lacrime delle vittime dell’inquinamento ambientale. La visita ha attirato l’attenzione sulla problematica ambientale e sulle conseguenze sanitarie legate alle attività di smaltimento dei rifiuti. Nessun altro dettaglio o dichiarazione è stato comunicato.

Papa Leone in visita ad Acerra nel cuore della Terra dei Fuochi: “Sono venuto a raccogliere le lacrime delle vittime dell’inquinamento ambientale”. Una visita dal forte valore simbolico e umano quella di Papa Leone ad Acerra, nel cuore della Terra dei Fuochi. Il Pontefice ha lanciato un duro monito contro l’inquinamento ambientale e contro “gli oscuri interessi e l’indifferenza al bene comune” che hanno segnato per anni uno dei territori più feriti del Mezzogiorno. Nel corso dell’incontro nella Cattedrale di Santa Maria Assunta con vescovi, clero, religiosi e famiglie delle vittime dell’inquinamento ambientale, Leone ha parlato di “un grido che chiede conversione”. 🔗 Leggi su 2anews.it

© 2anews.it - Papa Leone ad Acerra: “La Terra dei Fuochi è un grido che chiede conversione”

? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video

LIVE | Papa Leone XIV ad Acerra | Visita nella Terra dei Fuochi | 23 Maggio 2026

Sullo stesso argomento

Papa Leone arriva nella Terra dei fuochi: prevista visita ad AcerraPapa Leone, sabato 23 maggio, sarà in visita ad Acerra, come era già stato annunciato nelle scorse settimane.

Papa Leone XIV ad Acerra: la città blindata accoglie il Pontefice nel cuore della Terra dei FuochiAcerra si prepara ad accogliere Papa Leone XIV in un clima di forte emozione e grande attesa.

Papa Leone ad Acerra, speranza e dolore nella Terra dei Fuochi. La prima volta di un Pontefice, dopo l'annullamento (per Covid) del viaggio di Francesco. x.com

Domani il Papa ad Acerra, la mamma di una malata: 'Aspettiamo il suo abbraccio' reddit

Papa Leone ad Acerra, l'abbraccio alle vittime della Terra dei Fuochi: Sono venuto a raccogliere le lacrime. Qui un concentrato mortale di interessi oscuriAcerra si stringe attorno a Papa Leone XIV per la prima, storica visita di un Pontefice nella Terra dei Fuochi. Le strade e le finestre della città si sono riempite ... leggo.it

Il Papa oggi ad Acerra, il Pontefice: Qui per raccogliere le lacrime di questa terra. L'incontro con i fedeli, il programma e la diretta videoOggi, sabato 23 maggio 2026, Papa Leone XIV sarà ad Acerra. Una visita storica ed inusuale per la vicinanza temporale con quella a Napoli e Pompei, che ... ilmattino.it