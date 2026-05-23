Papa Leone ad Acerra | La Terra dei Fuochi è un grido che chiede conversione
Il Papa ha visitato Acerra, al centro della zona nota come la Terra dei Fuochi, e ha commentato che questa regione rappresenta un “grido che chiede conversione”. Durante la visita, ha affermato di essere venuto a raccogliere le lacrime delle vittime dell’inquinamento ambientale. La visita ha attirato l’attenzione sulla problematica ambientale e sulle conseguenze sanitarie legate alle attività di smaltimento dei rifiuti. Nessun altro dettaglio o dichiarazione è stato comunicato.
Papa Leone in visita ad Acerra nel cuore della Terra dei Fuochi: “Sono venuto a raccogliere le lacrime delle vittime dell’inquinamento ambientale”. Una visita dal forte valore simbolico e umano quella di Papa Leone ad Acerra, nel cuore della Terra dei Fuochi. Il Pontefice ha lanciato un duro monito contro l’inquinamento ambientale e contro “gli oscuri interessi e l’indifferenza al bene comune” che hanno segnato per anni uno dei territori più feriti del Mezzogiorno. Nel corso dell’incontro nella Cattedrale di Santa Maria Assunta con vescovi, clero, religiosi e famiglie delle vittime dell’inquinamento ambientale, Leone ha parlato di “un grido che chiede conversione”. 🔗 Leggi su 2anews.it
LIVE | Papa Leone XIV ad Acerra | Visita nella Terra dei Fuochi | 23 Maggio 2026
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