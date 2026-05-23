Alle 8.45 il Papa è atterrato su un campo sportivo di Acerra, accolto da oltre diecimila fedeli distribuiti lungo le strade circostanti. Durante l’evento, ha pronunciato un messaggio in cui ha invitato a fare una scelta basata sulla giustizia. Un’altra figura ha invitato i presenti alla conversione. La presenza di grandi folle e le dichiarazioni sono state riferite da fonti ufficiali.

Sono le 8.45 quando Papa Leone atterra sul campo sportivo di Acerra, a quell’ora sono già più di diecimila i fedeli che lo aspettano sparpagliati lungo le strade che circondano la cattedrale di Santa Maria Assunta e piazza Calipari dove di lì a poco il Santo Padre terrà il suo secondo discorso prima di tornare in Vaticano. Diecimila fedeli destinati a diventare molti di più nel corso di una mattinata che non si sbaglia a definire storica: mai era successo che un Pontefice facesse visita alla Terra dei fuochi dove - parole sue - «nessuna ingiustizia potrà cancellarne fascino e bellezza». Non era mai successo fino a ieri mattina, quando è arrivato Leone XIV nel rispetto di un impegno morale che il suo predecessore aveva preso con la gente di qui, ma non fu possibile: Bergoglio morì prima di riuscire a mantenere la promessa. 🔗 Leggi su Ilmattino.it

© Ilmattino.it - Papa ad Acerra, il grido di Leone XIV: «Scegliamo la giustizia». Di Donna: «Convertitevi»

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